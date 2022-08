Na prechádzku so šmrncom

Brunetka má jednoducho štýl. To sa poprieť nedá. A preto jej nerobí problém kočíkovať dcérku v betónovej džungli a mať pri tom obuté topánky s podpätkom. Nezanedbala ani zvyšok outfitu, rovnako ani Nein kočík. Čiernu verziu vymenila za ružovú a zladila sa k nemu v krémových farbách.

Na prechádzku so šmrncom Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Oddych v kúpeľoch

Leto nie je len o tom, aby sme sa škvarili na slniečku. Relaxovať sa dá aj pod strechou. Tak, ako to urobila Veronika. Odskočila si aj s dcérkou do kúpeľov v Šamoríne, a kým ona takto oddychovala, o dcérku bolo dobre postarané. Nie je na škodu, aby ste si raz za čas dopriali takéto rozmaznávanie aj vy.

Oddych v kúpeľoch Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Zábava na festivale

Ešte v júni si mama malej Neušky odskočila na Lovestream festival v Bratislave a užila si hudbu dosýtosti. Spoločnosť jej robila speváčka Aless Capparelli. Vebi stavila na súpravu so zvieracou potlačou, v ktorej bola neprehliadnuteľná. Ako sa na festivalový outfit patrí, obula si tenisky, aby mala nôžky v pohodlí.

Zábava na festivale Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Po Slovensku so sestrou

So sestrou Danielou rada cestuje. Či už do zahraničia, alebo po Slovensku. So svojou dvojičkou vyrazila do metropoly východného Slovenska – Košíc. Užili si spoločné chvíle aj so svojimi malými princeznami. Ukázali im spievajúcu fontánu, upevnili sesterské i „sesternicovské“ puto.

Po Slovensku so sestrou Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Dovolenka s princezničkou

Nea nemá ešte ani rok a už stihla so svojou mamou vidieť čo-to zo sveta. Spolu navštívili aj Dubaj. A Vebi si zaspomínala, že minulý rok tam s ňou vlastne jej dcérka bola tiež, ale ako fazuľka v brušku. Dievčatá si tak tento rok užili arabské slniečko. Ktovie, kam ich kroky povedú nabudúce.

Dovolenka s princezničkou Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Sexi mama v bazéne

Veronika aj jej sestra Daniela sa môžu popýšiť sexi postavičkami. A to aj po tom, čo priviedli na svet svoje dcérky. A Vebi svoje telo rada ukáže a poteší tak nejedno mužské oko. Veď také krivky by bol hriech ukrývať. Brunetka je proste sexi mama, ktorá vie spojiť oddych v bazéne s fotením horúcich záberov.