Zabudla starnúť? Vyzerá to tak, že u herečky Zdeny Studenkovej je vek len číslo, pretože táto blondínka je aj po šesťdesiatke stále krásna. Zdene Studenkovej by jej krásu mohli závidieť a omnoho mladšie ženy. Ako to robí, že stále tak dobre vyzerá? Sú za tým len dobré gény, alebo aj čosi iné? Herečka konečne otvorene prehovorila a priznala, ako to teda má s tými plastikami.

Kedysi. Herečkin chrup je v porovnaní s minulosťou súmernejší a belší. Zdroj: Profimedia