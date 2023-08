Simona Salátová sa kvôli svojej postave už viackrát stala terčom posmeškov, no ťažkú hlavu si z nich nerobí. "Nedávam filter, lebo sa mi páči, aká mäkká je táto fotka. Napadlo mi pri nej, aké my ženy vieme byť nepriestrelné. Niekedy povieme áno a v mysli už rozmýšľame, ako obrátiť situáciu, nech je to nie," zverila sa nedávno pri fotke na instagrame, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Simona Salátová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CC5iQ5oHajn/

Najnovšie zverejnila fotku v červených plavkách, v ktorých sa nedá prehliadnuť jej nadupaný dekolt. Všimol si to aj jeden z jej sledovateľov, ktorý sa jej ihneď opýtal, či má nové prsia. Čo myslíte vy?