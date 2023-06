Je to len pár dní, čo tento svet opustil uznávaný umelec Dano Heriban. Ten bol v minulosti manželom Slávky Halčákovej, ktorá jeho odchod nesie veľmi ťažko. Napriek tomu sa cez víkend objavila na odovzdávaní cien Social Awards Slovakia (SOWA) o čom napísal aj časopis Život.

Na snímke Slávka Halčáková a Kristína Tormová počas 4. ročníka Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Zdroj: MARTIN DOMOK

Spoločnosť robil Slávke jej milovaný manžel. "Niekedy je fajn vybehnúť si do spoločnosti so svojím mužom…Keďže nie som až taký večierkový typ, tak to spájam s prácou," zverila sa na sociálnej sieti herečka.