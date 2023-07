Joe Jonas (33) verejne prehovoril o trapase, ktorý sa mu stal priamo počas koncertu. Jednak bol obrovský šok, že o tom bez hanby prehovoril pred celým svetom, na druhej strane, aj on je iba človek, ktorému sa to môže stať...

Minulý štvrtok bol hosťom v austrálskej rádiovej relácii KIIS FM Will & Woody a tam prezradil, čo sa mu stalo pred štyrmi rokmi: „Včera som bol vonku s pár kamarátmi a práve sme sa rozprávali o tom, že v dospelosti si v určitom momente spomeniete, kedy ste sa naposledy pos*ali. Povedzme, že to bol zlý deň na nosenie bieleho oblečenia,“ povedal s humorom Joe.

Zdroj: Alberto E. Rodriguez

V tom čase sa nachádzal priamo na pódiu, kde začal koncert a stala sa mu nehoda - pokadil sa. Podľa jeho vlastných slov „to" včas prerušil. Samozrejme, i tak bol v strese, pretože práve vtedy mal na sebe biele oblečenie. „Celý čas som si myslel, že to niekto uvidí a bude vedieť, čo sa deje, ale bolo to všetko v mojej hlave,“ opisoval situáciu. „Nebol to taký veľký problém, ako som si myslel. Taký je život. Stalo sa to už mnohým umelcom. Zaplatil som si svoju daň a teraz sa cítim, akoby som bol súčasťou nejakého tajného klubu,“ srandoval Joe. A ako sa mu podarilo túto situáciu ustáť? Našťastie mal veľmi rýchly produkčný tím, ktorý ho zachraňoval a to tak, že speváka vyzval na "výmenu šatníka v polovici s*ania počas vystúpenia,“ dodal Joe k príhode.