Česká sexica Slováková opäť dráždi. Pridala video, kde je kompletne nahá vo vani, na sebe má len opätky známej luxusnej značky, ktorá sa preslávila najmä svojou červenou podrážkou a…Po celom tele si rozotiera penu. Video vyvolalo okamžitú reakciu a za pár minút tam mala hneď niekoľko desiatok komentárov. Sledovatelia sa išli doslova zblázniť.

Nela Slováková. Zdroj: instagram.com/nelaslovakova/

Nela patrí medzi kontroverzných influencerov, čo príspevok, to šok. Bývalá účastníčka legendárneho Hotelu Paradise je neskutočne krásna a sexi žena, jej postavu jej závidia mnohé ženy. Uf, pozrite sa, čo pridala tentokrát…Odpadnete. Nemalo to ísť radšej na onlyfans? Nájdete to V GALÉRII TU.