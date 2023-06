Lucid so svojou dcérkou a maminou sú od mája opäť na Slovensku. Veľkú časť roka totiž trávili v Thajsku, kde si Lucia zadovážila vilu, ktorú chce neskôr prenajímať. Vizážistka je vášnivou cestovateľkou a chcela si na nejaký ten čas vyskúšať bývanie v zahraničí. Thajsko jej už v minulosti prirástlo k srdcu, no ako pripustila v rozhovore pre REFRESHER, nie je to vôbec lacná záležitosť. Síce sa tam dá lacno existovať, avšak nie dlhodobo a už vôbec nie s malý dieťaťom, ktoré potrebuje istú stabilitu a režim. V konečnom dôsledku to vraj vychádza rovnako ako u nás na Slovensku. A tak si Lucid ako správna podnikateľka otvorila pri dome aj menší obchodík a skúša, ako sa jej bude dariť.