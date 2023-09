Vo veku 76 rokov zomrela v pondelok 11. septembra česká speváčka a bývalá moderátorka Yvonne Přenosilová. Jej najväčším hitom bola pieseň Boty proti lásce, známe boli aj piesne Tak prázdná či Noční modlitba. Po emigrácii pracovala v Rádiu Slobodná Európa. V 60. rokoch patrila k najvýraznejším speváčkam československej hudobnej scény. Na základe servera iRozhlas.cz a iDNES.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Úmrtie speváčky v pondelok potvrdil Radko Kubičko, ktorý s ňou pracoval v rádiu Slobodná Európa.

Speváčke údajne kompletne zlyhal organizmus. Včera (v nedeľu) ju odviezla sanitka do nemocnice, ale zachrániť sa ju už nepodarilo, píše Plus jeden deň. Málokto však vedel, že bojovala aj so zákernou rakovinou. Naposledy vydýchla vo Vinohradskej nemocnici, v pondelok 11. septembra o 13.30.

Je považovaná za priekopníčku českého rhythm and blues a rock and rollu. Začiatok jej kariéry je spojený s pražským divadlom Semafor, spolupracovala tiež s kapelou Olympic. Ako 16-ročná v roku 1964 nahrala českú verziu piesne Roň slzy, ktorá sa stala jedným z najpredávanejších českých singlov 60. rokov.

Narodila sa 2. júla 1947 v Prahe. Jej otec bol generálom a rád spieval černošské spirituály. „Otec pracoval ako strojný inžinier, počas vojny utiekol a bojoval v britskej armáde v československom oddelení. Dostal sa až do Palestíny, čo bola vtedy britská kolónia a tam stretol moju mamičku,“ spomínala speváčka pred rokmi. Mamička bola pôvodom Rakúšanka.

„Jej prvý manžel bol Žid a utekal pred nacistami. Kamarátka ju v Jeruzaleme vylákala na čaj o piatej, že vraj tam hrá krásny slovenský oficír na klavír a bola z toho osudová láska. Po vojne prišli do Prahy,“ opisovala Přenosilová, ktorá tak vďaka rodičom odmalička ovládala angličtinu a nemčinu.

Speváčka vystupovala aj v zahraničí. V roku 1965 koncertovala v anglických kluboch a v britskom programe Ready, Steady, Go! vystúpila spoločne s kapelou Rolling Stones. V Británii tiež vydala svoj singel When my baby cries. Pre podpis manifestu Dvetisíc slov v roku 1968 mala neskôr problémy a v roku 1986 emigrovala do západného Nemecka za rodičmi. Do Česka sa vrátila v roku 1994.