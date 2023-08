Slovensko zasiahla smutná správa. Navždy nás opustila jedna z najobľúbenejších a najpopulárnejších osobností súčasnosti. Spoluzakladateľ legendárnej skupiny Elán Vašo Patejdl zomrel po náhlej a ťažkej chorobe. Mal 68 rokov. Informovala o tom samotná kapela na sociálnej sieti.

Premiéra muzikálu "Voda (a krv) nad vodou" v divadle Nová Scéna v Bratislave. Na snímke Václav "Vašo" Patejdl. Zdroj: EMIL VAŠKO

"S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za Teba a drž nám tam hore miesto...," napísali jeho kolegovia na Facebooku.

"Prosíme verejnosť a žiadame médiá o rešpektovanie tejto ťažkej situácie a súkromia rodiny. O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať."

Elán Zdroj: Archív

Podľa informácii PLUS 7 DNÍ mal Vašo Patejdl podľahnúť rakovine pankreasu.

Patejdl má z bývalého manželstva synov Vaša a Roba, do tretice sa stal otcom aj najmladšieho Benjamína z druhého manželstva. Hudobník bol totiž už 13 rokov šťastný po boku výrazne mladšej manželky Miluše (50), s ktorou mal spomínaného Benjamína (16), informuje PLUS JEDEN DEŇ. Rozviedol sa po 30 rokoch a našiel šťastie po boku novej ženy a syna, vďaka ktorému sa vrátil k rodičovským povinnostiam spred mnohých rokov, kedy riešil výchovu tínedžerov.

Po ukončení 30-ročného manželstva tak našiel opäť šťastie po boku novej ženy a syna, vďaka ktorému sa vrátil k rodičovským povinnostiam spred mnohých rokov, kedy sa pasoval s výchovou tínedžerov.

„Syn má také ťažšie obdobie, ktoré je veľmi náročné. Dáva nám to poriadne vyžrať a nedá sa nič iné, ako počkať, až ho to prejde,“ priznal českému Blesku pred rokmi. „Na druhej strane mi robí radosť, že je inteligentný a dobre sa učí. Len mi robí starosti, že chce byť youtuberom, ale azda ho to prejde,“ povedal pred dvoma rokmi Vašo.

Trápili ho aj problémy so srdcom. Čítajte na ďalšej strane >>>