Približne pred rokom si najstaršia Gottova dcéra Dominika zbalila najnutnejšie veci do štyroch vriec a za pomoci kamaráta sa vrátila do Česka. Tu chcela začať nový život, aby sa konečne vymanila z problémov, ktoré ju sužovali posledné roky jej života. Keď totiž Dominike psychicky ochorel manžel Timo Tolkki, problémy doľahli aj na ňu a tie riešila liekmi a alkoholom. Karel Gott bol posledné roky života kvôli nej nešťastný a tak Dominika chcela aspoň po jeho smrti splniť sľub, ktorý mu dala pri ich poslednom stretnutí, že so svoj život dá do poriadku.

POSLEDNÉ STRETNUTIE Dominika stihla s manželom otcovi zablahoželať k osemdesiatke. Zdroj: ARCHÍV