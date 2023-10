Ivana Gottová v deň výročia smrti svojho manžela potešila jeho fanúšikov a na sociálnej sieti oznámila, že im umožní vstup do ich vily. „Rozhodla som sa spolu so svojimi dcérami, že pri príležitosti Karlových nedožitých 85. narodenín a piateho výročia jeho odchodu, sprístupníme náš dom na ulici Nad Bertramkou. Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej môj muž žil v rokoch 1974–2019, teda viac ako polovicu života. Viem, že by ho tešilo, že sa náš rodinný dom otvorí verejnosti,“ prezradila na Facebooku Ivana, o čom napísal aj portál Žena.sk.

"Pre Karla bolo prirodzené pozvať si občas domov „na Bertramku“ svojich priaznivcov. Chcela by som, aby to tak bolo aj v budúcnosti.Veríme, že VILLA GOTT sa stane miestom pre vás, ktorí ste ho milovali a nezabudli na neho. O detailoch vás budem postupne informovať," dodala Gottová. Jej rozhodnutie ale skritizovala Karlova dcéra Dominika, o ktorej je známe, že s vdovou po otcovi nemá ideálne vzťahy. "Môj otec si prial, aby vilu pani Gottová nikdy nepredávala a zostala cenným domovom pre ich dcéry, moje mladšie sestry. Prečo sa teda chystá porušiť jeho prianie? Ide jej o ďalšie peniaze?" vyjadrila sa.