České méda v týchto dňoch vypustili informáciu o tom, že tento víkend sa má ženiť exmanžel Agáty Hanychovej, Jakub Prachař. Nevestou má byť jeho láska, o trinásť rokov mladšia herečka s macedónskymi koreňmi Sara Sandeva. Už pred časom sa tiež klebetilo, že Sara nosí pod srdcom ich spoločné dieťa, no obaja tieto informácie popreli, aj keď Jakub pripustil, žeby po dieťati s krásnou herečkou túži.



Sara Sandeva Zdroj: https://www.instagram.com/p/BRbhkyJlv79/

Ako píše týždenník Šarm, Jakub mal zámerne vybrať termín na svadbu práve teraz, keď sa koná filmový festival v Karlových Varoch, ktorý má odpútať pozornosť od ich svadby. Jakub so Sarou mali pritom pred časom prejsť krízou vo vzťahu, no zažehnali ju. "Neskutočne sa hádali a Jakub to chcel ukončiť. Nejako sa to však zlepšilo a nedávno ju požiadal o ruku," prezradil zdroj pre české médiá. Svadba má byť už túto sobotu, kedy sa médiá budú zaujímať o karlovarský filmový festival a tak budú mať súkromie.