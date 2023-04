Shannen Doherty (52), ktorú preslávila najmä postava Brendy zo seriálu Beverly Hills 902 10, zvádza ťažký boj s rakovinou v poslednom štádiu. Vždy vychvaľovala svojho manžela, ktorý jej bol od roku 2015, kedy jej po prvý raz diagnostikovali rakovinu, obrovskou oporou. Kurt Iswarienko (48) sa so Shannen Doherty stretol v roku 2008 na jednom večierku. V tom čase bol ešte ženatý s herečkou Taryn Band, s ktorou sa neskôr rozviedol. So seriálovou Brendou sa zobrali v roku 2011. Svadba sa konala na v kalifornskom Malibu.

Manžel Kurt Iswarienko bol pre Shannen veľkou oporou. Zdroj: Northfoto

Nedávno však prišla doslova šokujúca informácia, že Shannen sa s Kurtom rozvádza. A to po 11-tich rokoch manželstva! Pre magazín People to potvrdila jej tlačová zástupkyňa Leslie Sloane. Podľa jej slov je do rozvodu "intímne zapletená" Iswarienkova agentka. „Rozvod je to posledné, čo Shannen chcela. Žiaľ, mala pocit, že nemá inú možnosť,“ vyjadrila sa pre Today Shannenina manažérka.

Shannen svoj boj s rakovinou zdieľala aj s fanúšikmi. Zdroj: Instagram.com/@theshando

Utrápená Shannen, ktorá stále bojuje s rakovinou, zanechala na svojom Instagrame bolestivé slová: „Jediní ľudia, ktorí si zaslúžia byť vo vašom živote, sú tí, ktorí sa k vám správajú s láskou, láskavosťou a úplným rešpektom," napísala. Zrada jej milovaného manžela ju určite veľmi zranila.