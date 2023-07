Tereza Kosecová sa v romantickej show Ruža pre nevestu prebojovala až do semifinále. Tam pred bránami finále vypadla, svoje sklamanie vôbec neskrývala, takmer celú cestu v aute domov preplakala. Priznala, že city k Tomášovi boli veľmi silné a nečakala, že pošle domov práve ju. Nakoniec to vyhrala modrooká kráska Petrana, no vzťah im nevydržal a s Tomášom sa nedávno rozišli. Avšak šarmantný podnikateľ lásku v show predsalen našiel…

Tereza a Tomáš. Zdroj: instagram.com/terinka_a/

Len pred pár dňami totižto Tomáš oficiálne oznámil, že chodí so sexbombou Marcelou. Pridali spolu niekoľko záberov a dokonca aj video, ktoré spôsobilo rozruch! Avšak teraz sa o rozruch postarala raketa Tereza. Pridala mega štipľavú foto, komentujúci skalopevne tvrdia, že to je Tomáš. Čo myslíte…? FOTO nájdete V GALÉRII TU.