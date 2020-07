Speváčka Tina Turner na chvíľu prerušila životný štýl umelkyne vo výslužbe a vrátila sa k aktívnej hudobnej produkcii. Vzala svoj hit z roku 1984 s názvom What 's Love Got To Do With It a spolu s mladým nórskym hudobníkom Kygem vytvorili remix. Dvadsaťosemročný multitalentovaný hudobník z Bergenu osemdesiatročnú rockovú babičku doslova uchvátil tak, že mu kývla na to, že bude znova spievať.

Tina Turner má hlas, ktorý si každý zapamätá. Zdroj: Profimedia.sk