Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr si svoj vzťah užívajú, o čom svedčia aj zamilované zábery, ktorými zaplavujú sociálne siete. Televízny ženích, ktorý trávi leto na Slovensku po 8 rokoch, si chvíle so svojou polovičkou užíva. No keďže žije v ďalekom Bangkoku, ich plány do budúcnosti sú otázne. "Po dlhom čase mám konečne aj partnerku, takže si nemôžem sťažovať. Pred sebou máme ešte nejakú dovolenku a potom uvidíme, možno cestu do Bangkoku," povedal Tomáš pre portál EMMA.

Tomáš a Marcela si užívajú každý spoločný moment. Zdroj: archív T.T.

Zaľúbenci prezradili aj to, kam majú v pláne ísť oddychovať. "Rozmýšľali sme nad Montenegrom, ale tým, že som si nedávno kúpila šteniatko, tak rozhodovanie dosť záleží od psíka. Ale minimálne na štyri - päť dní by sme niekam chceli ísť," dodala Marcela.