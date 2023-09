Ak sme teda pri súkromí, prezradíte, ako ste sa spoznali s priateľom?

– Naše deti chodia spolu do školy. (Úsmev.) Máme veľa spoločného. Miluje tiež hudbu a je advokát. A páči sa mi, že pomáha ženám. Napríklad ženám, ktorým sa vyhrážajú muži pred rozvodom, že ak sa rozvedú, s deťmi budú hladovať. (Úsmev.) Nie je to smiešne, ale ja sa na tom smejem, lebo keď majú tie ženy šikovného advokáta, o ktorého sa môžu oprieť, tak sa potom zrazu tí páni muži spamätajú, férovo sa rozídu a ženy začnú nový život.

Zdroj: MICHAL SMRČOK

Na dovolenke vás vidno aj s jeho deťmi. Rozumiete si?

– Máme šťastie, že deti s nami spolupracujú, ale aj povahovo sme si sadli. Samozrejme, deti sú deti, takže sa aj hádajú, ale určite cítime, že sa majú rady.

Neberú vás partnerove deti ako macochu? Staršia dcéra má osemnásť...

– Berú ma ako kamošku a uvedomujem si, že to nie je samozrejmosť, som za to veľmi vďačná.

Váš priateľ vyrába víno, zlepšili sa v tejto oblasti vaše vedomosti?

– Naučila som sa všetko, lebo som nevedela o víne skoro nič. (Smiech.) Dosť ma to chytilo. Výroba ovocného vína je veľmi voňavá robota a všetci sa tešia z výsledku, každý rád ochutná. Okolo vína sú samé pozitívne emócie.

V čísle máme aj tému šikany medzi celebritami. Prezraďte, máte s ňou skúsenosť?

– Sú ľudia, ktorí sa vyživujú z vykorisťovania druhých. Verím, že preventívne môžeme na deti vplývať tak, že nebudú potenciálna korisť. Hlavne potrebujú veľa lásky a záujmu, nech majú sebavedomie. A vďaka dôvere k dospelákom sa môžu takéto prípady podchytiť v zárodku.

Čo sa dá podľa vás podniknúť proti šikane?

– Naučiť sa komunikovať. To jednoznačne pomôže. Treba učiť deti otvorene pomenúvať svoje pocity, potreby. Naučiť ich hovoriť o svojich myšlienkach, aby samy seba spoznávali. Takže podľa mňa všeobecne platí, že treba si nájsť čas sa s deťmi o všetkom rozprávať každý deň. Ja som si ešte s mojimi osvojila tézu, že väčšinou je najskôr nezmyselná myšlienka, potom nasleduje nezmyselné slovo a potom taký čin. Takže, keď majú deti blbé reči, hneď to s nimi riešim, lebo to sú už príliš blízko k činu a netreba čakať. (Úsmev.) Takže sa rozprávame, kým sa neusmerníme. Všetko je v hlave.

Prezradila o sebe:

✔ Utkvel vám nejaký učiteľ/ka alebo profesor/ka v pamäti tak, že si ju/ho budete navždy pamätať?

Moja milovaná pani učiteľka slovenčiny pani Richterová z gymnázia. Umrela už dávnejšie, ale stále počujem jej hlas aj jej smiech. Bola som jej obľúbenkyňa, lebo som chodila recitovať a reprezentovať školu, a aj ona moja. Veľmi ma ovplyvnila aj ako pedagóga, vďaka nej ovládam pravopis a budem na ňu vždy s láskou spomínať.

✔ Zažili ste počas koncertovania niekedy nejaký trapas?

Jasné, napríklad keď sa mi opätok zasekol do pódia, spadla som a potom som už dospievala bosá.

✔ Spadli ste vo svojom živote dakedy na úplné dno?

Asi ako každá rozvedená žena. Aj taký je život, netreba to dramatizovať. (Úsmev.)