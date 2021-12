Sympatická herečka, speváčka a moderátorka má doma už trojročného zbojníka. Keďže s otcom dieťaťa sa krátko po narodení malého chlapčeka rozišli, vychováva ho sama v rodnej Žiline, kde má podporu rodičov, ktorí môžu zaskočiť. Malému chlapčekovi teda lásky rozhodne nechýba a rastie z neho veselé a milované dieťatko.

Ako sama Barborka často priznáva, je to malý kaskadér. Ale veď má byť aj po kom. Herečka sama je známa svojou živelnosťou. Keď k tomu prirátate taliansky temperament, ktorý zdedil chlapček po svojom otcovi, talianskom hudobníkovi Francescovi, je jasné, že mamine musí dávať zabrať. Našťastie Barborka to berie s humorom a pri synčekovi priamo prekvitá.

Ale ani malý Gabrielko sa nenechá zatieniť. Pred nedávnom sa ho mamina vybrala dať profesionálne ostrihať. No ten pohľad čo nahodil do kamery s novým účesom... Padnete do kolien!

Danú fotku, ale aj ďalšie nájdete v galérií.