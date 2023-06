Kristína, ktorá aktuálne hviezdi v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, patrí medzi naše najobľúbenejšie herečky. V nedávnom podcaste prezradila, že ju jej práca napĺňa. "Ja potrebujem byť pánom svojho času, a to je aj dôvod, prečo som nikdy nechcela byť súčasťou nejakého angažmánu alebo inštitúcie. Ja potrebujem mať svoju slobodu. Mňa práca napĺňa, lebo robím, čo ma baví. Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné. Vždy, keď mi prídu pochybnosti, či to je správny smer v mojom živote, tak sa zamyslím nad tým, že čo iné by som robila a zatiaľ som na nič lepšie neprišla,“ povedala Svarinská, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Herečka Kristína Svarinská Zdroj: https://www.instagram.com/p/BsL6lfqg8MF/

Kristína má ale aj tajný sen, ktorý by si chcela niekedy splniť. „Taký môj netradičný sen je mať bar na pláži, niekde, kde je teplo,“ dodala sympatická brunetka.