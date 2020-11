Daru Rolins trápi súčasná situácia rovnako, ako všetkých ostatných, či už sú z jej brandže alebo nie. "Viem, že sme v tom všetci, každý trochu inak, ale ideálne to nie je veru nikde. Usmievame sa, motivujeme sa, robíme, čo môžeme, čo musíme, ale všetci sme tak trochu bezradní. Nikdo z nás nič príliš neplánuje, s ničím na pevno nepočíta. A odhadnúť, dokedy, je otázka bez odpovede. Sú to všetko nové pocity, stavy, situácie, s ktorými musíme náhle pracovať, poradiť si s nimi. Viem, že boj každého z nás je inak náročný. V niektorých prípadoch fatálny a ja si pri tom zas a znova uvedomujem, ako NIČ z toho, čo máme, nie je navždy, ani samozrejmosť. Nemám riešenie, ani nechcem nikomu radiť, ako na to. Každý máme iné zadanie, spôsob videnia, vnímania, potrieb aj možností. Chcem len napísať, čo práve cítim. Nad čím potichu premýšľam a čo ma trápi. Za seba aj za vás, za nás a celú tú situáciu, ktorá trvá už tak dlho, že si aj tí najviac za vodou, nad vecou, najbezstarostnejší ľudia prajú len tú "najobyčajnejšiu" vec: aby bolo všetko a všetci zase v pohode," zamyslela sa Dara.

Dara Rolins Zdroj: Instagram