Viktor Vincze sa do Adely zamiloval v lete 2016, no len pár mesiacov predtým sa rozišiel s pôvabnou brunetou Evou, s ktorou tvoril pár dlhé roky. Na Instagram počas ich vzťahu pridávali zamilované fotografie, a preto nič nenaznačovalo tomu, že by mal prísť koniec, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Adela a Viktor sú spolu už 6 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiXB2XbNdW0/

A hoci Viktor dostal od svojej bývalej lásky "kopačky", dlho za ňou nesmútil a už v roku 2017 si vzal za manželku Adelu. Od rozchodu Viktora a Evy ubehlo už 6 rokov. A ako sa za tie roky zmenila? Takmer vôbec, je stále krásna!