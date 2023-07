Do príprav na obľúbený festival nechala nahliadnuť na svojom instagrame Natália Germani. Hoci je herečka v siedmom mesiaci tehotenstva, na Pohodu sa rozhodla vyraziť s trojročnou dcérkou Zunou. Dievčatá sa poriadne "nastajlovali" a hrdá mamina sa so zábermi podelila so svojimi fanúšikmi, o čom napísal aj časopis Život.

Natália a Martin. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgZRZnsKG2y/

Zuna, ktorú má Natália s manželom Martinom Valihorom, si vyslúžila rúž na pery, nalakované nechty, slnečné okuliare a poriadne štýlové topánky! WOW....

Zábery Natálie Germani s dcérkou nájdete v galérii.