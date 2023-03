Tehotenstvo jej na extravagantnosti neubralo! Zuzana sa do povedomia dostala vďaka šou Take me out, kde sa rozhodne nedala prehliadnuť, píše Wanda. Veľkým poprsím pútala pozornosť divákov. Po šou si dala zväčšiť aj zadok, a tak je doslova neprehliadnuteľná.

Na svojom Instagrame sa vyjadrila, že svojho budúceho manžela, svalnáča Zoltána, zvykne vítať vo zvodnej spodnej bielizni pozostávajúcej z vyzývavého body, či podväzkov. Na tom sa nič nemení, aj keď sa jej začína zviditeľňovať tehotenské bruško.

„Svadba nebude, nakoľko sa v dátume našej plánovanej svadby nezmestím do šiat. Čakáme bábätko!“ napísala Zuzanita na Instagrame. Bábätko nebolo plánované, no veľmi sa naňho tešia. Ak by ste si mysleli, že zo svojej vyzývavosti kvôli tehotenstvu uberie, opak je pravdou. Pozrite, v čom sa odfotila aj s tehotenským bruškom. Veď je takmer nahá!