Tereza zo šou Ruža pre nevestu má so svojou mamou krásny vzťah. Sú totiž ako najlepšie kamarátky. A pozrite, aká bola kedysi jej mamina sexi kosť!

Terezu spočiatku jej súperky nebrali vôbec ako konkurenciu, napokon to dotiahla až do "top trojky". Zdroj: Instagram @terinka_a

Tomáš poslal Terku preč zo šou tesne pred bránami finále. Terka svoj odchod znášala pomerne ťažko, dúfa, že pravá láska si počká aj na ňu. Tereza však so svojím výzorom a figúrou nemusí mať oči pre plač. Zdedila totiž to najlepšie po svojej mamine, píše Plus JEDEN DEŇ.

Tá sa venuje brušným tancom a postavičku mala kedysi ako lusk. Na sociálnej sieti totiž zverejnila fotografiu z roku 1994 a porovnala sa s Terkou, ktorá sa pred piatimi rokmi zúčastnila na súťaži krásy. „Aká matka, taká Katka,“ napísala Terkina mama k fotke. Vidíte tam podobu aj vy?