Tina prezradila, ktorý vzťah ju NIČIL: TÚ odpoveď by NIKTO nečakal!

Úspešná speváčka je voči svojim fanúšikom veľmi otvorená. Už je to nejaký čas, čo sa rozišla so svojim exmanželom Separom a tak samozrejme všetkých zaujíma, ako to s ňou vyzerá teraz v otázkach lásky. Toto je jej odpoveď!