Zuzana Vačková oslávila vo februári 51 rokov, no podľa jej vzhľadu by ste to tipovali len ťažko. Herečka totiž pravidelne cvičí, chodí na túry do prírody a nie je jej cudzie ani kardio v podobe bicykla. A aj vďaka tomu, aká je aktívna, no i preto, že si starostlivo vyberá potraviny, ktoré konzumuje, sa pýši skvelou postavou.