Adriana a Maroš si krásny rodinný dom postavili a zariadili presne podľa svojich potrieb. Domáca pani má vycibrený vkus a zmysel pre detail, a tak ju zveľaďovanie domu aj záhrady veľmi baví. „Asi som to zdedila po mame, doma sme mali vždy všetko krásne zladené a ja som tiež túžila vytvoriť pre svojho muža a deti rodinné zázemie, v ktorom sa budú dobre cítiť. Už na začiatku som presne vedela, kde bude aký nábytok a podľa toho sme nechali predĺžiť, alebo skrátiť steny. My sme išli na to naopak. Najskôr sme si na papieri zariadili interiér a k nemu prispôsobili stavbu,“ prezradila sympatická psychologička pre portál Lepšie bývanie. Adriana aj po dokončení zariadenia domu neustále niečo vylepšuje a dekoruje, jej manžel Maroš je zas veľmi zručný. Už ako malého chlapca ho totiž otec viedol k remeselným prácam a hoci je inžinier, nerobí mu problém doma čokoľvek namontovať, alebo opraviť. Jeho najväčším dielom je vlastnoručne postavený skleník, ktorý poskladal za pár dní.

„Klasický fóliovník by asi nebol zrovna najestetickejšie riešenie, k môjmu vkusu sa hodil skleník vo viktoriánskom štýle, o ktorom som bola presvedčená , že bude vizuálne príťažlivý prvok záhrady," povedala Adriana, ktorá skleník objednala zo zahraničia a okrem toho, že je pastvou pre oči, je vyvabený aj automatickým vetraním a zavlažovaním. Okrem byliniek a zeleniny v ňom pestuje aj okrasné rastliny, ktoré využíva na dekorovanie rôznych aranžmánov. Adriana pri zariaďovaní domu prišla na to, že ju aranžovanie nesmierne baví a začala rôzne aranžmány, najmä vence, vyrábať na mieru profesijne. Okrem toho organizuje aj kurzy aranžovania, v čom sa jej stále viac a viac darí a svojimi vkusnými dekoráciami inšpiruje ľudí aj na Instagrame pod nickom Aimeartsk.