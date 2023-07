Tomáš síce s víťazkou show Ruža pre nevestu neostal, no predsa len si tam lásku našiel. Marcelka, ktorá vypadla mimo ceremoniálu takmer tesne pred finále, si získala jeho srdce. Svoj vzťah stihli označiť za oficiálny len niekoľko dní po tom, čo TV Markíza vypublikovala oznámenie o jeho rozchode s modrookou Petranou. Marcela a Tomáš mali k sebe počas show veľmi blízko, mnohí ju označovali od začiatku za jasnú finalistku.

Marcela a Tomáš. Zdroj: instagram.com/dolniackam/

Marcela dávala počas show najavo, že sa jej šarmantný podnikateľ fyzicky veľmi páči, no jemu to nestačilo. Bál sa, že by to mohlo byť z jej strany len o sexe a on hľadal niečo vážne, preto ju poslal domov. Teraz je jasné, ako veľmi sa mýlil…Sú vo vzťahu a vidno, že sa veľmi ľúbia. A, že je medzi nimi stále obrovská chémia ako počas show!