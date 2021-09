Romana je známa nielen svojou účasťou na Miss Slovensko, kde v roku 2007 získala titul 1. Vicemiss, ale aj svojimi podnikateľskými aktivitami a predovšetkým vzťahmi s úspešnými mužmi. Do pamäti sa nám zapísala najmä vzťahom s Honzíkom Novotným, áno tým známym "milionárom" zo šou Milionár hľadá nevestu, ktorý predtým randil s Marianou Ďurianovou. Nakoniec zakotvila po boku podnikateľa Ľuboša Bukovského, s ktorým vzťah nakoniec rovnako nevyšiel, zato z neho vzišla ich spoločná láska, dcérka Sára.

Víťazky z roku 2007 Zdroj: Archív NMH

Honzík Novotný, Romana Škamlová Zdroj: archív NMH

Romana Škamlová s rodinkou, spoločné časy sú už minulosťou. Zdroj: Facebook Romany Škamlovej

Dievčatko vo februári dovŕšilo 9 rokov a je to školáčka ako sa patrí. Jej maminka sa ju snaží držať viac mimo médií a len sem tam ukáže svoju malú pýchu. A keď tak urobí, až sa vám dych zatají. Romana je nádherná žena, či už pripravená a namaľovaná, ale aj úplne bez mejkapu tesne po prebudení.

Romana Škamlová sa môže pýšiť naozaj prirodzenou krásou Zdroj: instagram/ @romanaskamlova

No ale keď uvidíte jej dcérku, padne vám sánka. Vyzerá to, že dievčatko zdedilo po oboch rodičoch len to najlepšie. Veru nás dostala svojou až éterickou krásou.

Nádherné dievčatko! Zdroj: instagram / @romanaskamlova

Romana Škamlová s dcérkou Sárou. Zdroj: instagram/ @romanaskamlova

