Hoci sa na výzore Dominiky Gottovej za posledné roky podpísali problémy s liekmi a alkoholom, boli časy, kedy by mohla pokojne konkurovať aj modelkám. Do problémov sa ale najstaršia dcéra Karla Gotta dostala po tom, ako psychicky ochorel jej manžel Timo Tolkki. Stresy, nedostatok financií, vzťahové problémy riešila alkoholom a k tomu pridávala lieky na spanie, o čom napísal aj portál EMMA.

Karel Gott Zdroj: https://www.instagram.com/p/BzQvxUFoPIe/

V mladosti Dominika rada experimentovala s vizážou, bola brunetka, ale aj blondínka a strieda to aj v tomto veku. Keď sa nedávno so svojimi priaznivcami na sociálnej sieti podelila so zábermi z mladosti, vyrazila im dych. Nielenže vyzerala ako z prehliadkových mól, ale svojmu otcovi akoby z oka vypadla! Veď uznajte sami v galérii.