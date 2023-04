Petrana z Ruža pre nevestu bola najprv favoritkou. Diváci si ju pochvaľovali aj za jej krásu, ale najmä za jej prejav. Od začiatku pôsobila prirodzene a na nič sa nehrala, avšak už v ďalších epizódach začala ukazovať svoj pravý a ozajstný charakter…Diablica Petrana, ktorá si zarába aj na stránke pre dospelých, to v romantickej show poriadne rozohrala. Dievčatá, ktoré si padli do oka a skamarátili sa, nazvala “nafúkaným gangom” práve kvôli ich estetickým úpravám.

Petrana Galatea. Zdroj: TV MARKIZA

Avšak ona sama má hneď niekoľko. Sama sa priznala, že má na niekoľkokrát upravený nos a po show si dala zväčšit pery. Jej sledovatelia v jej komentároch pod príspevkami reagujú: “V show si mala tie pery krásne, teraz je to nesúmerné a vyzerá to veľmi zle,” komentovala jej fanúšička. Jedna sledovateľka dokonca pritvrdila: “Vyzerá to, ako keby máš rázštep,”. V tvári sa veľmi zmenila…Aha na jej najnovšie FOTO V GALÉRII TU.