Slovenská speváčka Sisa Lelkes Sklovská je obľúbená nielen pre svoj nenapodobiteľný hlas, úžasnú charizmu, ale aj iskru, ktorú v sebe má. Má dokonalú figúru a vyzerala by dobre hoci i vo vreci. Zrejme to o sebe vie a dáva to najavo odvážnymi outfitmi, ktorými rada provokuje.

Zdroj: Profimedia