Miro Jaroš si podľa svojich slov na hejty na jeho osobu už dávno zvykol, no to, čo sa stalo nedávno, prekročilo všetky hranice. Ľudia sa totiž obuli do jeho milovanej maminy, ktorá, nedávno prekonala vážnu chorobu. „Niekto ma označil v komentároch pod článkom, ktorý vyšiel o mne a mojej mame, vraj: ,Miro, preboha, daj matke spraviť zuby, nech sa tu takto nevyškiera!' alebo ,Pani by sa mala nad sebou zamyslieť a nie vystavovať svoj chrup na verejnosti', písalo sa v ďalšom príspevku. Priznávam, že moja prvá reakcia po prečítaní bola, že do mňa vošiel hnev. Nádych, výdych... Potom si hovorím: V čom budem lepším človekom, ak to vrátim ďalším útočným komentárom? Nenávisť plodí nenávisť. Tu som sa zastavil..." zveril sa Jaroš nedávno na svojom instagrame a vysvetlil, že jeho mama nemá ukážkový chrup kvôli zdravotným problémom, ktoré prekonala.

Kvôli tejto fotke bola Mirova mama terčom nechutnej urážky. Zdroj: ARCHÍV J. M.

Prešli približne tri mesiace a mamina obľúbeného umelca má v živote veľkú novinku, o čom informoval aj portál Pluska.sk. Miro ju totiž vzal na exotickú dovolenku na ostrov Maurícius a odtiaľ sa stihol pochváliť viacerými spoločnými zábermi. „Šťastie,” napísal Miro k fotke, na ktorej pózuje spoločne s milovanou mamou na pláži pri krásnom koňovi. No a pozornému oku neunikol jeden zásadný detail. A tým je krásny úsmev jeho mamy. Tá sa totiž pýši novými zubami a žiari viac než kedykoľvek predtým.