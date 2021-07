Niektoré mamičky materstvo vyčerpáva ale Monika to má opačne. Starostlivosť o svoju malú Leušku, ktorú má so svojim súčasným partnerom s 36-ročným advokátom Ľubomír Klčom jej prospieva. Monika nevyzerala nikdy lepšie a aj to napriek tomu, že začiatky s jej malou Leuškou boli ťaž-ko. Aj napriek tomu si Monika svoje materské povinnosti vždy užívala plnými dúškami.

Monika Beňová s dcérkou Leou na výlete v Prahe. Zdroj: FB/Monika Beňová