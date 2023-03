Stanislav Párnický by 11. apríla oslávil 78. narodeniny. So Zdenou Studenkovou to režisérovi klapalo viac ako 14 rokov, no keď stretla hudobníka Braňa Kostku, Párnického opustila. Rozvod rodičov niesla ťažko najmä ich dcéra, ktorá mala v tom čase 13 rokov.

Stanislav Párnický zomrel vo veku 69 rokov. Zdroj: RTVS

Stanislav Párnický sa narodil 11. apríla 1945 v Piešťanoch. V roku 1967 vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia a svojmu remeslu zostal verný hlavne ako režisér filmov pre Slovenskú televíziu. V roku 1990 sa podieľal na vzniku Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Bol prvým vedúcim Katedry filmovej a televíznej réžie a dekanom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Minister kultúry SR Marek Maďarič mu v apríli 2017 Cenu ministra kultúry za rok 2016 - za dlhodobý mimoriadne významný režijný prínos v oblasti audiovízie prostredníctvom veľkého počtu úspešných diel hranej filmovej a televíznej tvorby a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým pomáhal formovať nové generácie audiovizuálnych tvorcov.