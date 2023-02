Michal David je známy ako úspešný autor populárnych hitov a diskotékový kráľ. Len málokto tuší, že hitmaker v minulosti pomáhal organizovať aj koncerty punkových skupín a jednou z nich bola aj kultová nemecká kapela Die Toten Hosen, ktorej predskokanom na koncerte bol práve David, čo ich priaznivcov poriadne iritovalo, a tak do neho začali hádzať kamene. Napísal o tom aj portál Plus7dní.sk.

"Je potrebné si uvedomiť, prečo sme tam vlastne boli. Zastrešoval som tento punkový festival, ktorý by sa nikdy nekonal, keby sme tam s kapelou neboli. Nebyť nás, žiadny punkový festival by nebol a Die Toten Hosen by tam určite nehrali,“ zaspomínal si spevák na nepríjemnú udalosť pre české médiá. "Samozrejme, že sme tam nepatrili, pretože tam bolo úplne iné publikum. My sa venujeme peknému popu a punk je tvrdá muzika. Bohužiaľ sme vystupovali medzi prvými ako také volávky, ktoré si to poriadne odskákali. Napokon sa všetko upokojilo, my sme dohrali a potom už na nás nikto nič nehádzal,“ dodal.