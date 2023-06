Kučeravú červenovlásku vídavame v spoločnosti najmä vtedy, keď je na akcii pracovne a moderuje. Pred pár dňami sa ale vybrala do kina v spoločnosti priateľa Michala Svarinského, staršieho brata herečky Kristíny Svarinskej. Vera so svojím partnerom si nechceli nechať ujsť premiéru minisérie Vedma, a to hlavne preto, že kastingovou direktorkou filmu bola Michalova a Kristínina staršia sestra Petra Vaněk Svarinská. Vera prešla peklom, keď otec jej synov Izraelčan Jeremy Hulsh v roku 2019 uniesol do USA oboch ich malých synov. Minulý týždeň tvrdila, že je neskutočne vďačná, ako sa jej život postupne upratal. Hoci ju exmanžel finančne odškodnil, netají sa tým, že na nekonečné mesiace nedobrovoľného odlúčenia od detí nikdy nezabudne. Strach sa jej vryl do pamäti. Dokonca už aj keď jej synovia boli pod jej ochrannými krídlami, v noci sa budila a chodila ich kontrolovať, hladkať a uisťovať sa, či sú ozaj v bezpečí. Našťastie, synov Harlowa a Thea má už vyše dvoch rokov Wisterová definitívne pri sebe a navyše je stále šťastne zadaná. „Moje deti sú spokojné, zdravé a už spia doma. Moja mama ich stráži a my s Miškom sme si mohli vybehnúť do kina. Takže na nič sa nemôžem sťažovať, prežívam veľmi príjemné obdobie,“ povedala Vera pre Plus 7 dní.

Vera Wisterová so synmi Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjSTHpdqVqY/

S partnerom sa od seba celý večer nepohli ani na krok. Pôsobili ako čerstvo zamilovaní a na prvom rande v kine, i keď pár tvoria už od vyčíňania exmanžela. „Medzi nami preskočila iskra hneď. Aj ostatné veci, ktoré sú vo vzťahu dôležité, nám fungovali od začiatku a fungujú dodnes. Či už je to samotná sila lásky, chémia, vášeň a mnoho ďalších faktorov," vychválila moderátorka svoju polovičku. Vďačná je aj za Michalove sestry a azda raz oficiálne švagriné. „Nie každý má to šťastie, že si s rodinou svojho partnera tak rozumie. Obe mi ľudsky sadli. Neviem, ako to cítia ony, ale za seba môžem povedať, že energie, ktoré z Petry a Kristíny vyžarujú, sú mi veľmi blízke. Samozrejme, obdivujem aj ich prácu. Sú talentované,“ dodala.