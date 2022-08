Vanessa Šarközi si užíva leto plnými dúškami. Počas svojho pobytu v Švajčiarsku sa rozhodla naplno využiť príjemné počasie a všetko, čo krásne prostredie ponúka. „Dnes som sa naozaj prekonala a so svojou NEkondičkou vyšla na vrch vodopádu 🙈🤣 bola to najkrajšia túra na akej som kedy bola 🙏❤️ je to tu naozaj nádherné, človek si pripadá akoby to, čo vidí, ani nebola pravda 🥰,“ napísala na svoj Instagram.

Na túru si zvolila jednoduchý, ale veľmi pekný outfit: biele športové nohavice, ružové tielko a tenisky. „Tentokrát takto, aby ste si nemysleli že som šiši a behám po horách v sukniach a lodičkách 🤣,“ dodala vtipnú poznámku k fotke. Vanessa je krásna mladá žena, ktorá by vyzerala dokonale hádam aj vo vreci.