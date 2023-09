Diváci sú tak takmer každý deň svedkami rôznych peripetií, ktoré mladých obyvateľov vily čakajú. Pred štartom šou azda najviac vášní na sociálnych sieťach vyvolalo odhalenie, že na ostrov lásky mieri známa influencerka Rachel. Diváci jej vyčítali, že sa krátko po mediálne pretriasanom turbulentom vzťahu, ktorý nedopadol dobre, vrhá akoby do jamy levovej medzi ďalších mužov a ide si hľadať lásku. Spočiatku príliš mužské osadenstvo neohúrila. Keď to v jednu chvíľu vyzeralo, že bude musieť vilu opustiť, zachránil ju anjel strážny. A zdá sa, že jej smerovanie sa úplne obrátilo.

Prvý sex

Rachel sa dostala do páru s Claudom a práve v tejto kombinácii začali po necelých dvoch týždňoch lietať väčšie iskry ako pri samotnom legendárnom ohnisku. Dvojica si užívala každý spoločný moment a došlo aj k zblíženiu, ktoré možno spočiatku nik neočakával. Náklonnosť si prejavovali každú možnú chvíľu a zdá sa, že je to naozaj vážne. Podarí sa Rachel udržať si muža, o ktorom snívala?

Dráma aj prekvapenia

Love Island, rovnako ako mnohé reality šou, má svoje pravidlá. Nielenže tí, ktorí nemajú pár, musia vilu opustiť, ale navyše na ostrov prichádzajú stále noví a noví bombshells. A tí poriadne miešajú karty. Tak to bolo aj v prvom týždni, keď musel šou opustiť fešák z Nitry Lu. Ten si už na prvý pohľad vytvoril hlboké romantické spojenie so súťažiacou Adrianou a vyzeralo to veľmi sľubne. Až kým neprišiel Luov odchod, ktorý spôsobil hotové šialenstvo, ktoré nemá v šou obdobu. Diváci chceli vidieť, ako bude príbeh ich lásky pokračovať, a tak vznikol hashtag #chcemezpatkylua, ktorý doslova zaplavil sociálne siete. A nielen to! Vznikla aj petícia za návrat súťažiaceho do šou, ktorú podpísalo takmer osemtisíc ľudí. Lu sa nakoniec za dramatických okolností po viac ako týždni od vypadnutia do vily vrátil. Diváci majú v tretej sérii viacero možností, ako ovplyvniť dianie vo vile aj pomocou mobilnej aplikácie Love Island.

Zábava a hry

Ak ešte stále rozmýšľate, prečo pozerať Love Island, okrem lásky a často aj dramatických zvratov na vás čaká množstvo zábavy. Tvorcovia šou sa starajú o to, aby „srdiečka“ na Kanárskych ostrovoch nevedeli, čo je to nuda. Zábavné aj sexi hry, pri ktorých sa o sebe vždy niečo nové dozvedia, sú vo vile na dennom poriadku. Nehovoriac o tom, že účastníci dbajú na svoj zovňajšok, a tak sa je naozaj stále na čo pozerať. Množstvo vtipných situácií vzniká práve vďaka skvelým účastníkom, ktorí sú hraví, zábavní, ale najmä túžia po láske. Kto z nich ju nakoniec nájde a kto získa rozprávkovú výhru 75-tisíc eur? Sledujte už dnes večer na Voyo a zajtra vo vysielaní TV Markíza.