Opýtali sme sa: 1. Čo pre vás znamenajú veľkonočné sviatky? 2. Ako si spomínate na Veľkú noc z detstva? 3. Patríte medzi ženy, ktoré utekajú pred oblievačkou alebo naopak? Ako chlapi máte radi oblievačku?

Gregor Mareš (48): Jediný chlapec v rodine.

Moderátorska stálica relácie RTVS Duel má na Veľkú noc z detstva krásne spomienky.

1. Veľká noc sa mi spája s rodinou. Čas veľkonočných sviatkov bol a je vždy čas na stretnutia rodiny, zastavenie sa pri bežnom pracovnom kolotoči povinností. Osobne vnímam Veľkú noc ako oslavu zrodenia niečoho nového, oslavu života, naštartovanie zázraku zobúdzania sa prírody.

2. Z detstva mám na Veľkú noc veľmi pekné spomienky, keďže som bol jediným chlapcom v rodine. Som jedináčik, mám iba sesternice. Veľkonočný pondelok bol pre mňa úžasný „biznis“. (Smiech) Aby som bol spravodlivý, tak nielen peniaze, ale aj emócia rodinnej spolupatričnosti mi zostala v spomienkach. Stretli sme sa vždy celá rodina a bolo nám v tej chvíli veľmi príjemne. Mamička dokázala vždy vytvoriť pocit pohody, hojnosti, mali sme napečené množstvo koláčov, nikdy nič nechýbalo na stole a nepamätám si, že by v tieto dni bola doma nepohoda. Keďže pochádzam z Tatier, za oknami sa topil sneh, ale keď sme prišli za rodinou do Popradu, tam už bola jar v plnom prúde, takže to vo mne zanechalo aj spomienky na príchod života.

3. Keď boli synovia mladší, tak sme absolvovali klasickú cestu s korbáčmi, fľašami s vodou a voňavkami po známych, kamarátoch, rodine. Keďže už chlapci vyrástli (takmer 19/13), tak si to všetko „zlízne“ iba manželka, prípadne susedky, ak dostaneme „povolenie“. (Smiech.) Milovníkom oblievania a šibania nie som.