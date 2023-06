Hanka mala v čase speváckej súťaže len 15 rokov a svojím anjelským hlasom ohúrila porotu. Odvtedy sa však toho veľa zmenilo. Hanka sa dala na kariéru pornoherečky a zmenila si aj meno na Rika Fane. Mladá pornoherečka sa verejnosti pripomenula len prednedávnom, keď sa prevalil jej milenecký pomer so ženatým MMA zápasníkom Karlosom Vémolom. Ako rýchlo ale románik začal tak aj skončil a Rika dnes tvorí pár s kolegom z brandže Stanislavom.

Dvojica to spolu myslí naozaj vážne, keďže po bleskových zásnubách v Paríži chystajú letnú svadbu, na ktorú však pôjdu v trojici, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. "Som tehotná, čakám bábätko. Viem to už 10 týždňov, " prezradila Hanka pre české médiá a dodala, že dieťa bolo plánované. "Bolo to plánované. Samozrejme, že ten moment bol aj tak plný emócií. V jednej chvíli som sa strašne bála, potom som bola strašne šťastná. Pozerala som sa na ten test a zrazu som tam uvidela dve čiarky," povedala Rika s tým, že s pornoherectvom už nadobro skončila. "Ja som s tým už sekla a Standa s tým tiež určite sekne. Všetko chce čas, nejde so všetkým skončiť hneď, ale uvidíme, určite v tom nebudeme dlho," uviedla na správnu mieru.