Mnohí hudobný experti dodnes považuje Karola Duchoňa za najlepšieho slovenského speváka všetkých čias. Pred jeho umením skláňal klobúk aj sám VEĽKÝ Karel Gott, ktorý neváhal priznať, že mal z neho strach, pretože ho v speve suverénne prekonal. Na festivale Bystrické zvony Karolovi povedal: "Keby som ja mal to, čo tebe nadelil Boh, bol by som šťastný. Ja som si to musel všetko vydrieť.“ S Karlom Gottom spájal Duchoňa nielen krásny hlas, ale aj obdiv nemeckých fanúšikov. Duchoň bol pre nich slovenský Tom Jones! Niekoľko skladieb preto naspieval aj v nemčine.

Duchoň miloval ľudí a oni milovali jeho. Bol neuveriteľne vtipný, rád žúroval, nič nechcel premeškať, o nič veľké nechcel prísť. Svoj život túžil za každú cenu prežiť absolútne naplno. Žiaľ, nedokázal zvládnuť svojich démonov, ktorí ho zničeného, schudnutého a vysileného priviedli do hrobu. Článok pokračuje na ďalšej strane.