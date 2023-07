Andrea Verešová každý rok ohuruje followerov na Instagrame svojimi letnými zábermi v sexi plavkách. Predvádza v nich svoje dokonalé krivky, ktoré hrdo vystavuje na obdiv. 43-ročná kráska sa nemá za čo hanbiť, práve naopak. Má telo bohyne a je si toho dokonale vedomá. Na poslednej FOTO vyrazila dych nielen mužom! Andrea oficiálne odštartovala plavkovú sezónu, nebudete sa na ňu vedieť vynadívať...

Andrea ukázala svoje sexi telo v úsporných modrých bikinách. Ploché brucho, bezchybný plný dekolt, osí pás a dlhé nohy bez jedinej chybičky. Rozviate vlnité vlasy, slnečné okuliare a zamyslený pohľad do diaľky. "Stále atraktívna a žiaduca." "Taká nádherná. Máte to telo normálne vytesané z kameňa." "Kráľovná sveta," napísali jej fanúšikovia. Pozrite sa na ňu aj vy, to je ale pohľad!