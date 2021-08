Zora Czoborová je známa fitnesska, ktorá mala vždy dokonalé krivky a telo bohyne. Vo svojom veku vyzerala lepšie ako o polovicu mladšie slečny. No obdobie pandémie zasiahlo mnohých a nevyhýbalo sa ani známym osobnostiam.

Lockdown, zatvorené fitnesscentrá, aj to sa zrejme odzrkadlilo na Zorinej váhe. Hoci by ste si to zrejme na nej nevšimli, ale aj ona pribrala. No, že to Zora aj verejne priznala a napísala svoju váhu na instagram svedčí o tom, že je to vyrovnaná žena a nezdieľa na sociálnej sieti len to „ružové“ zo svojho života.