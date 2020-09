Veronika Cifrová Ostrihoňová (31) a jej manžel Matej „Sajfa“ Cifra sú známou moderátorsko – redaktorskou dvojicou. Prednedávnom oslávili svoje štvrté výročie sobáša, ktoré Sajfa okomentoval takto:

„Keď som bol na základnej škole, často sa mi snívalo, ako som z horiacej školy na rukách vyniesol cez kúdole dymu a ruiny to najkrajšie dievča v celej škole. Všetci stáli pred školou a plakali, ale akonáhle ma zbadali s ňou na rukách, ako vychádzam hrdinsky hlavným vchodom, začali spontánne výskať a tlieskať. Vtedy som ešte netušil, že si to dievča raz privediem pred oltár... Btw. v čase keď som si išiel tento sen nebola Verča ešte ani na svete 😂😜. Dnes je to na deň presne pred 4 rokmi čo sme manželia... Dovtedy najkrajší deň v mojom živote. Od minulého roka druhý najkrajší deň v mojom živote.“