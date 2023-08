Veronika sa do povedomia verejnosti dostala ako nevesta v obľúbenej šou Svadba na prvý pohľad. Krásna fitness trénerka sa so svojimi fanúšikmi na Instagrame nedávno podelila o záber, ktorý zožal obrovský úspech. "Neviem, či je tá prvá fotka Instagram approved a možno za ňu budem nahlásená, no myslím si, že tu kolujú horšie veci a vždy záleží na uhle pohľadu. Vraj som nepríjemná, keď som vyčerpaná, hladná, slabá a frustrovaná. Nuž, každý si so sebou niečo nesieme a trvalo mi dlho naučiť sa dávať emócie najavo a to akékoľvek. Už sa za ne nehanbím a pokiaľ ma niekto nevie vystáť v tom najhoršom, nepatrí do môjho života. Nie som podľa mňa žiadna drama queen a už vôbec nerobím scény, ale mám právo, ako každý iný cítiť sa blbo," napísala k fotografii, o čom informoval aj portál Eva.sk.

Veronika Fabiánová . Zdroj: archív V.F.

"Vôbec neriešte, vaša foto je decentná slušná sexy, hlavne si to môžete dovoliť. Stále si hovorím že je správne byt autenticky a pritom nie vždy konám v súlade s mojim vnútrom.. takže ďakujem, že si mi pripomenula že nie je v poriadku byt vždy v poriadku," reagovala Veroninika fanúšička a k pochvalným komentárom sa pridali aj ďalší.