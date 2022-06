Zuzana Čaputová si užila veselý víkend po boku svojho milovaného partnera, Juraja Rizmana. Boli totižto pozvaní na svadbu Veroniky Gulášovej, ktorá šéfovala jej predvolebnej kampani. Veronika si brala svojho dlhoročného partnera.

Veronika Gulášová patrí do tímu prezidentky Zuzany Čaputovej už dlhú dobu, predtým pracovala v rôznych PR agentúrach, no momentálne spolupracuje s hlavou štátu: “Dostala som ponuku pokračovať a byť súčasťou tímu pani Čaputovej aj v prezidentskom paláci,” povedala pre Plus jeden deň tesne po voľbách. Na svadbu prišli viaceré známe osobnosti, napríklad aj Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s manželom Matejom Sajfom Cifrom.

