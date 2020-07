Kým Tomáš Plekanec si už založil novú rodinu a s bývalou tenistkou Luciou Šafářovou má dcérku Leontýnku, jeho bývalka Lucie Vondráčková zostala po rozvode sama so synmi. Fanúšikovia by jej nového partnera veľmi priali, lenže... Hoci sa spočiatku zdalo, že sa okolo Lucie točili nejakí mladí muži, napokon sa ukázalo, že to viac-menej len kolegovia, s ktorými sa stretla počas nakrúcania filmu ťi klipu k piesni. A tak to zatiaľ vyzerá, že nateraz jedinými mužmi v jej živote sú jej dvaja rozkošní synovia Matyáš a Adam.

Vondráčková so synmi Matyášom (7) a Adamom (3) zatiaľ žije v Montreale, kde sa obaja narodili. To sa zrejme čoskoro zmení. Zdroj: Profimedia