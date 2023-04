Už je to pár rokov, čo sa internetom šírilo video legendárnej Kajnšmetke. Pani Beáta sa objavila v šou, kde hádala slovíčka na základe nápovedy a odhalených písmen. Z fajnšmekra dokázala vykúzliť slovo kožmeker a kajnšmetke. Inak ju už mnohí ani nenazvú. A Beáta má svoju nástupkyňu. Pani Aničku, ktorá sa objavila v relácii Bez servítky a hneď prvý deň, keď varila mladá Romana, poriadne perlila. Na jej hlášky sa nedá zabudnúť a baví sa na nich celý internet!

Hneď na začiatku ju prekvapilo, že ďalší zo súťažiacich v danom týždni je vegán. Pani Anička netušila, čo to znamená a tak jej to Robo musel vysvetliť. Ozrejmil jej, že neje nič, čo je živočíšneho pôvodu. No a to neostalo bez komentára. "Chlapec je nejaký čudný. Jak z inej planéty. Preto je ten chlapec taký chudý. Lebo neje žiadne mäsko," vyjadrila sa Anička ľútostivo, akoby si Robo tým, že neje mäso doslova ubližoval. Neskôr, keď sa snažila označiť ho ako vegána, mala s tým slovíčkom značný problém. "Robo je vega... Ehm. Nie vegetarián. Ale vegatér. Vegatarián? Robo je veganista," zaperlila Anka. To však rozhodne nebolo všetko.

O Robovi (vľavo) sa vyjadrila, že je čudný. Ako z inej planéty. Zdroj: TV JOJ

Romana sa rozhodla pripraviť svojim súperom na začiatok paradajkovú polievku so syrom. Tá prišla pani Aničke na čistú paradajkovú príliš svetlá. Povedala, že cíti síce paradajky, ale aj niečo iné. Konkrétne tam vraj cítila avokádo. "Prisahámbohu, že ja v tej polievke som cítila advokáto,“ vyjadrila sa svojsky Anička. Toto vyjadrenie tiež rozčúlilo Romanu, že prečo by preboha niekto do paradajkovej polievky dával avokádo.

Opäť zaperlila a mierne nahnevala hostiteľku Anička, keď dostali na stôl dezert v podobe karamelového cheesecaku. Na ten sa Anka vyjadrila: "Poznám čískej, ale nemám moc tak, že rada čísker, ale tento určite bude dobrý a zjem to." Romanu rozčúlilo, že ako chce vôbec dezert hodnotiť, keď to ani nevie vysvetliť. "Aký čísker, to je cheesecake," hnevala sa hostiteľka. Nuž pani Anička skutočne hneď v prvej epizóde perlila a stala sa tak okamžite hitom internetu. Dovolíme si tvrdiť, že svojimi hláškami prekonala aj legendárnu Kajnšmetke.

Toto nazvala pani Anka "čísker". Zdroj: TV JOJ

Pozrite si Aničkine hlášky v nasledujúcom videu: