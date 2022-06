Adela Vinczeová (41) a Viktor Vincze (31) oslávili piate výročie svadby. Ich nádherný deň sa konal v piatok 9. júna 2017. Tajne sa vzali v kaplnke vo Svätom Juri. O deň neskôr si užili druhú svadbu s priateľmi a kolegami.

Viktor zverejnil na svojom Instagrame spomienky z tohto nádherného dňa. "Presne pred piatimi rokmi som mal svoju prvú svadbu. Obsahovala všetko, čo poriadna šoubiz svadba má obsahovať - únik pred paparazzi na diaľnici, pašovanie schovanej nevesty na zadnom sedadle auta suseda Maťa, tajný sobáš v kruhu najbližších v svätojurskom evanjelickom kostole, či presun do Tomášova pod rúškom súmraku, aby sme o deň na to mali aj druhú svadbu a odpálili najlepšiu párty našich životov," zaspomínal si dojatý manžel.

Zároveň prezradil tajomstvo ich šťastného manželstva. "A ani po piatich rokoch sa nič nezmenilo, preto to pokojne zopakujem. Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. A sme zaň, aj za dnešný deň veľmi vďační," napísal Viktor.

Adela bola krásna nevesta! FOTO nájdete v galérii.

Ich vzťah bol veľkým prekvapením. Viktor je od Adely o 10 rokov mladší. Preskočila medzi nimi iskra a ich vzťah mal rýchly spád. Po 5 mesiacoch chodenia sa zasnúbili v Teleráne. O ďalších 9 mesiacov nasledovala svadba, píše Pluska. Článok pokračuje na ďalšej strane.